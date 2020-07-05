Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Adıyaman'da kaza yapan araç yandı: 2 yaralı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaçlara çarpan otomobil alev alırken, araçta bulunan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 17:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Adıyaman'da kaza yapan araç yandı: 2 yaralı #1

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Mehmet Öztürk yönetimindeki 44 HS 246 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

    ARAÇ ALEV ALDI: 2 YARALI

    Kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü Öztürk ile yanındaki kardeşi Saadet Kelepçe yaralandı. Öztürk ile kardeşi, yanan araçtan hemen çıktı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Adıyaman'da kaza yapan araç yandı: 2 yaralı #2

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Araçtan yükselen alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman'da kaza yapan araç yandı: 2 yaralı #3

    Adıyaman'da kaza yapan araç yandı: 2 yaralı #4

    Görüş Bildir