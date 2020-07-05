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- Adıyaman'da kaza yapan araç yandı: 2 yaralı
Adıyaman'da kaza yapan araç yandı: 2 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaçlara çarpan otomobil alev alırken, araçta bulunan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 05.07.2020 - 17:50
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Mehmet Öztürk yönetimindeki 44 HS 246 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.
ARAÇ ALEV ALDI: 2 YARALI
Kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü Öztürk ile yanındaki kardeşi Saadet Kelepçe yaralandı. Öztürk ile kardeşi, yanan araçtan hemen çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Araçtan yükselen alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.