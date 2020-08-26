Dolar
7.3656
-0.3328%
Euro
8.7116
-0.4001%
Altın
1920.08
-0.4185%
Borsa
1096.86
0.4303%
G. Altın
454.663
-0.8243%
Bitcoin
83783.69
-0.7661%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Adıyaman'da kaza yapan minibüs yolda son sürat ilerledi

    Kaza sonrası hurda yığınına dönen bir minibüsün karayolunda süratle ilerlediği o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 26.08.2020 - 12:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da kaza yapan minibüs yolda son sürat ilerledi

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tavanı çöken, kapıları kapanmayan ve camları olmayan 44 AAV 185 plakalı minibüs, kazaya davetiye çıkardı.

    KAZA SONRASI İLERLEMEYE DEVAM ETTİ

    Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüsün karayolunda süratle ilerlemesi tepkilere neden olurken, o anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

    Trafikte tehlike saçan minibüs, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

    Adıyaman'da kaza yapan minibüs yolda son sürat ilerledi

    Adıyaman da kaza yapan minibüs yolda son sürat ilerledi #1

    Adıyaman da kaza yapan minibüs yolda son sürat ilerledi #2

    Görüş Bildir