Kaza sonrası hurda yığınına dönen bir minibüsün karayolunda süratle ilerlediği o anlar kameraya yansıdı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tavanı çöken, kapıları kapanmayan ve camları olmayan 44 AAV 185 plakalı minibüs, kazaya davetiye çıkardı.

KAZA SONRASI İLERLEMEYE DEVAM ETTİ

Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüsün karayolunda süratle ilerlemesi tepkilere neden olurken, o anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Trafikte tehlike saçan minibüs, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Adıyaman'da kaza yapan minibüs yolda son sürat ilerledi