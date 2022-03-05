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- Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
- AA
- 05.03.2022 - 09:03
- Güncelleme : 05.03.2022 - 09:08
Adıyaman'ın Kahta Adliyesi civarında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ihbarını alan polis memurları Ferhat Kantarcı ile Eyüp Saz, olay yerine gelerek inceleme başlattı.
Çevredeki vatandaşların da olay yerinde toplandığı sırada, Mehmet Reşat Durmuş idaresindeki otomobil, hızını alamayarak kalabalığın arasına girdi.
HIZINI ALAMAYAN ARABA 3 KİŞİYİ YARALADI
Olayda, polis memurları Kantarcı ve Saz ile vatandaşlardan Ahmet Balıkçı, Hüseyin ile Yasin Kavak yaralandı.
2 KİŞİ HAYATINI HAYBETTİ
Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru Saz ile Ahmet Balıkçı kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Diğer yaralıların ise tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili açıklama yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, üzüntüsünü dile getirerek, şehit polis memuru ile hayatını kaybeden vatandaşın ailelerine başsağlığı diledi.