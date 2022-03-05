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    Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu

    Hızını alamayan bir otomobilin maddi hasarlı trafik kazasının ardından olay yerindekilere çarpması sonucu biri polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 05.03.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 09:08
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    Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu

    Adıyaman'ın Kahta Adliyesi civarında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ihbarını alan polis memurları Ferhat Kantarcı ile Eyüp Saz, olay yerine gelerek inceleme başlattı.

    Çevredeki vatandaşların da olay yerinde toplandığı sırada, Mehmet Reşat Durmuş idaresindeki otomobil, hızını alamayarak kalabalığın arasına girdi.

    HIZINI ALAMAYAN ARABA 3 KİŞİYİ YARALADI

    Olayda, polis memurları Kantarcı ve Saz ile vatandaşlardan Ahmet Balıkçı, Hüseyin ile Yasin Kavak yaralandı.

    2 KİŞİ HAYATINI HAYBETTİ

    Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru Saz ile Ahmet Balıkçı kurtarılamadı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Diğer yaralıların ise tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Kazayla ilgili açıklama yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, üzüntüsünü dile getirerek, şehit polis memuru ile hayatını kaybeden vatandaşın ailelerine başsağlığı diledi.

    Adıyaman da kaza yerine giden polis, şehit oldu #1


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