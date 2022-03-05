Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu

Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu

Hızını alamayan bir otomobilin maddi hasarlı trafik kazasının ardından olay yerindekilere çarpması sonucu biri polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta Adliyesi civarında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ihbarını alan polis memurları Ferhat Kantarcı ile Eyüp Saz, olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşların da olay yerinde toplandığı sırada, Mehmet Reşat Durmuş idaresindeki otomobil, hızını alamayarak kalabalığın arasına girdi.

HIZINI ALAMAYAN ARABA 3 KİŞİYİ YARALADI

Olayda, polis memurları Kantarcı ve Saz ile vatandaşlardan Ahmet Balıkçı, Hüseyin ile Yasin Kavak yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI HAYBETTİ

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru Saz ile Ahmet Balıkçı kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Diğer yaralıların ise tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili açıklama yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, üzüntüsünü dile getirerek, şehit polis memuru ile hayatını kaybeden vatandaşın ailelerine başsağlığı diledi.