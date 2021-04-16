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    Adıyaman’da kazan dairesinde yangın

    Bir binanın kazan dairesinde yangın çıktı. Ölen veya yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 13:36
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    Adıyaman’da kazan dairesinde yangın

    Adıyaman'da Mimar Sinan Mahallesi Petrol İş Sendikası yakınlarında bulunan bir binanın kazan dairesi kısmında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

    Dumanların fark edilmesi ile çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede yangını söndürdü.

    Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Binanın bodrum katında maddi hasar meydana geldi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Adıyaman’da kazan dairesinde yangın #1

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