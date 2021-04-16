Adıyaman'da komşu kavgasına karışanlara 22 bin lira ceza

İki komşu arasındaki tartışmaya karışan 7 kişiye pandemi kurallarının ihlali nedeniyle 22 bin lira para cezası kesildi.

Adıyaman’da Varlık Mahallesinde iki komşu arasında tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

KOMŞU KAVGASI PAHALIYA PATLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi.

Polis ekipleri, kavga eden şahıslara sosyal mesafeye uymamaktan ve dışarıya çıkma kısıtlamasının olduğu saate dışarı çıkmaktan dolayı 7 kişiye 22 bin TL para cezası uyguladı.





