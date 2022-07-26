Adıyaman'da kuyumcu soygunu

Altın bileklik modeli bakmak için kuyumcu dükkanına giren iki kadın hırsız, yanında getirdikleri küpeleri satmalarının ardından kaşla göz arası 14 bin TL değerinde bileklik çaldı.

Adıyaman'ın merkezinde Ferhat Gürsoy'a ait olan bir kuyumcu, hırsızların hedefi oldu.

Müşteri yoğunluğunun olduğu saatlerde dükkana giren 2 kadın şahıs, altın bileklik almak istediklerini söyledi.

Gürsoy tarafından kendilerine gösterilen modelleri inceleyen kadınlardan biri, eline aldığı bilekliği arasında elinde bulunan cüzdanın arkasına koyarak sakladı.

Üstünü düzeltir gibi yaparak göğsüne sakladı

Diğer bilekliği de koluna takarak deneyen kadın, bir süre sora denediği modeli yerine bıraktı.

Sakladığı bilekliği ise üstünü düzeltir gibi yaparak göğsüne koydu.

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Yanında getirdiği küpeleri kuyumcuya sattı

Soğukkanlı tavırlarla hareket eden kadın, daha sonra yanında getirdiği birkaç küpeyi de kuyumcuya sattı.

Kadın hırsızların dükkandan ayrılmasının ardından hırsızlık olayını fark eden kuyumcu çalışanları, durumu polise bildirdi.

14 bin TL olduğu tespit edildi

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve çalınan bilekliğin 14 bin TL değerinde olduğu tespit edildi.

Olayı anlatan kuyumcu sahibi Fatih Gürsoy ise her iki kadın şahıstan da şikayetçi olacaklarını ve şahısların bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri, altın hırsızlarının bir an önce bulunması için çalışma başlattı.



