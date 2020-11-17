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Adıyaman'da kuyumcudan bilezik çalma anı kamerada

Adıyaman'da kuyumcudan bilezik çalma anı kamerada

Bir kadının müşteri gibi girdiği kuyumcudan 18 gram ağırlığındaki altın bileziği çalma anı, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.