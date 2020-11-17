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- Adıyaman'da kuyumcudan bilezik çalma anı kamerada
Adıyaman'da kuyumcudan bilezik çalma anı kamerada
Bir kadının müşteri gibi girdiği kuyumcudan 18 gram ağırlığındaki altın bileziği çalma anı, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
- DHA
- 17.11.2020 - 13:40
- Güncelleme : 17.11.2020 - 13:55
Adıyaman'daki Kapcami Mahallesi'nde kuyumculuk yapan İbrahim Dolma'ya ait iş yerine gelen biri kadın 2 kişi, altın alacaklarını söyleyerek tezgahtaki ürünlere bakmaya başladı.
Müşteri gibi davranan şüphelilerden birisi, Dolma'nın dalgınlığından faydalanarak 18 gram ağırlığındaki altın bileziği bileğine takarak gizledi.
İki şüpheli, bir süre daha altınlara baktıktan sonra alışveriş yapmadan kuyumcudan ayrıldı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
İbrahim Dolma, bir süre sonra bileziklerin eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ekipler, altın bileziği çalan kadının kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.