- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman'da kuzenini bıçaklayarak öldürdü
Adıyaman'da kuzenini bıçaklayarak öldürdü
Adıyaman'da yaşayan Mehmet Ali Çelik, hem komşusu hem kuzeni olan Hasan Çelik'i bıçakladı.
- DHA
- 17.05.2021 - 16:55
- Güncelleme : 17.05.2021 - 17:00
Katha ilçesinde Mehmet Ali Çelik ile Hasan Çelik arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.
KUZENİNİ YARALAYIP KAÇTI
Girne Mahallesi'nde aynı binada oturan amca çocukları Mehmet Ali Çelik ile Hasan Çelik arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga sırasında Mehmet Çelik, yanındaki bıçakla Hasan Çelik'i yaralayarak kaçtı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN..
Kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Çelik, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Hasan Çelik'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, olayın ardından kaçan Mehmet Ali Çelik ise sabah saatlerinde polise teslim oldu.