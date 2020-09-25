Adıyaman'da lazer yaptıran genç kadının vücudu yandı

Güzellik merkezine giderek lazer epilasyon yaptıran ve vücudunda ciddi yanıklar oluşan mağdur kadın, güzellik merkezinden şikayetçi oldu.

Adıyaman'da birkaç gün önce bir güzellik merkezine giderek lazer epilasyon yaptıran Zuhal T., seans esnasında vücudunun yandığını hissederek görevliye lazerin derecesini düşürmesini söyledi, ancak aynı dereceyle seans devam etti.

HASTANELİK OLDU

Seans sonrası evine dönen ve vücudunda yanma hisseden Zuhal T., durumu telefonla güzellik merkezi görevlilerine bildirdi. Bir süre güzellik merkezi görevlileriyle görüşen Zuhal T., gece saatlerinde başlayan ağrılara dayanamayarak sabah saatlerinde hastaneye gitti.

Burada tedavi edilen Zuhal T.’nin kol ve bacaklarında 1. ve 2. derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Doktorlar tarafından ilaç verilen Zuhal T., polis merkezine giderek güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İfade sonrasında polis merkezi görevlileri, Zuhal T.’den Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adli muayene olmasını istedi. Burada yeniden muayene olan Zuhal T., kendisine verilen raporları polis merkezine teslim etti.

"İŞLEM YAPAN PERSONEL İŞE YENİ BAŞLAMIŞTI"

Güzellik merkezinden sonuna kadar şikayetçi olduğunu vurgulayan Zuhal T., “Bana işlem yapan personel 1 haftalık bir personeldi. İçeriye girdim ve 1,5 saat sonra lazerim bitti. Çıktığımda vücudumun çok yandığını hatta içeride de personele belirttim, vücudum çok yanıyor derecesini düşürmesini söyledim. Çıktığımda vücudum kızarmaya başladı, yanıyordu." dedi.

"YANIKLARIN NORMAL OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Güzellik merkezi yetkililerine yanık oluşan bölgelerin fotoğraflarını anlattığını belirten Zuhal T., "Eve gittikten sonra vücutta yanmalar ve kızarmalar başladı. Kendilerine ulaşıp görsellerimi attım. Sadece kollarım ve bacaklarım değil, vücudumun hemen hemen her yerinde bu şekilde yanıklar var. Oranın şube müdürü olan Deniz Hanım ile görüştüğümde bana bunların normal olduğunu söyledi. Vücudumun tepki yaptığını belirtti. Ama bu tepkilik bir şey değil, lazer atışının çok yüksek yapılmasından dolayı olan bir şey. Diğer gün doktora gittiğimde bana kaç derece yanıkların olduğu söylendi. Kollarımdaki yanıkların 2. derece yanık olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

"KIYAFET GİYERKEN CANIM YANIYOR"

Yanıklar yüzünden çok acı çektiğini söyleyen Zuhal T., "'Şikayetçi olacaksanız olun bu normal bir şeydir, hayati tehlikeniz yoktur' denildi bana. Vücut yanmalarının gayet normal olduğu söylendi. Ben de dayanamayarak karakola gittim şikayette bulundum, ifade verdim. Çok fazla yanık var, kıyafet indirip giyerken canım yanıyor. Gece ağrıları çok fazla, sancıları uyutmuyor insanı. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim ve şikayetimden asla vazgeçmeyeceğim.” dedi.

"CANIMDAN OLUYORDUM"

Güzellik merkezine giden kişileri de uyaran Zuhal T., “Gidecekseniz çok dikkat edin. Gideceğiniz yerleri çok iyi araştırın. Çok yüksek miktarda fiyat söylüyorlar veriyorsunuz ama hiçbir şekilde değmiyor. Ben o kadar ücret ödedim ama değmedi hem de canımdan oluyordum. İnsan içerisine çıkamaz hale geldim.” diye konuştu.

Güzellik merkezi yetkilileri ise açıklama yapmaktan kaçındı.