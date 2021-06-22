Üç çocuk babası Parlak, iş makinesinin devirdiği blok nedeniyle yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da mermer ocağında çalışan işçi, yaşanan talihsiz kazada hayatını kaybetti.

Mermer ocağında çalışan Abuzer Parlak (42), dinlendiği sırada iş makinesinin devirdiği mermer bloğun altında kaldı.

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Çamlıca Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 3 çocuk babası Parlak'ın üzerine, Cezair Yılmaz’ın kullandığı iş makinesinin devirdiği mermer blok düştü.

CANSIZ BEDENİ BLOĞUN ALTINDAN ÇIKARILDI

Mermer bloğun altında kalan Parlak'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bloğun altından çıkarılan Parlak'ın sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Adıyaman'da mermer bloğun altında kalan işçi hayatını kaybetti ViDEO

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ GÖZALTINDA

Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Parlak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, Parlak’ın ölümüne neden olan iş makinesi operatörü Yılmaz'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.