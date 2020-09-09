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    Adıyaman’da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı

    Feci kazada yaralanan 19 kişi, hastanelerde tedavi altına alınırken; jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.
    • İHA
    • 09.09.2020 - 14:11
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    Adıyaman’da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı

    Adıyaman'ın Gerger ilçesinden Adana’ya gittiği öğrenilen Bekir Çelik idaresinde yolcu minibüsü ile Abdullah Telli idaresindeki 16 TIR 09 plakalı hafriyat kamyonu, Kahta ilçesi Akdoğanlar köyü yakınlarında çarpıştı.

    Meydana gelen feci kazada minibüs sürücüsü Bekir Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan toplam 19 kişi ise yaralandı.

    YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112, AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman merkezde bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

    Adıyaman’da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı #1

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Olay yerinde hayatını kaybeden minibüs sürücüsünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı #2

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