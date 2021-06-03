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    Adıyaman’da motosiklet yayaya çarptı

    Motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 16:22
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    Adıyaman’da motosiklet yayaya çarptı

    Adıyaman'da Mehmet Özel idaresindeki 33 AEH 301 plakalı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Karadere’ye çarptı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaya Mehmet Karadere ile motosiklet sürücüsü Mehmet Özel yaralandı.

    Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da motosiklet yayaya çarptı #1

    Adıyaman’da motosiklet yayaya çarptı #2

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