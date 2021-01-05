Adıyaman'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Kadir A., idaresindeki 33 BAJ 98 plakalı FIAT marka otomobil ile plakası belirlenemeyen Berat I., idaresindeki motosiklet, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Berat I., ile motosiklette bulunan Muhammed K., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



