İHA

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı'nda Hakan Bozkurt idaresindeki belediye otobüsüne binen 69 yaşındaki Fatma Üder, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Yolcuların seslenmesi üzerine sürücü Hakan Bozkurt, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek ambulans talebinde bulundu.

Bu esnada otobüste bulunan sağlık çalışanı bir kadın, Fatma Üder'in kalp krizi geçirdiğini fark ederek müdahalelerde bulunmaya başladı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Hayat kurtarmak için otobüste yaşanılan anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

Sürücü Hakan Bozkurt, Fatma Üder'in hayatının kurtarılabilmesi için gaza basarak bölgede bulunan en yakın özel hastanenin yolunu tuttu.

Yolcularla beraber hastaneye gelen sürücü, kalp krizi geçiren Fatma Üder'i hastaneye teslim etti.

DURUMU CİDDİ

Fatma Üder'in hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaşanılan o anları anlatan otobüs sürücüsü Hakan Bozkurt, "Çok üzücü bir hadise yaşadık. Bir tane yaşlı teyzemiz baygınlık yaşadı. Arkadan bir çığlık sesi duydum. Hemen müdahaleye koştum, kapıları açtım hava alsın diye. Yaşlı bir teyzemizdi, baygınlık geçiriyordu, ambulansı aradık. En yakın hastaneye doğru yol aldım, hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdik. Kalp masajı yaptı, kolonyasını falan yaptı, ayağını kaldırdı. O ablamız da çok ilgilendi teyzemizle. Ben her vatandaş gibi üzerime düşeni yaptım. Yani benim yerimde hangi şoför arkadaşımız olsaydı aynı durumu sergilerdi, aynı şeyi yapardı" diye konuştu.