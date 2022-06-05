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    Adıyaman'da otomobil, aniden önüne köpek çıkınca takla attı

    Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan kadın şoför kontrolündeki otomobil, önüne aniden çıkan köpeğe çarptı. Sürücü yaralanırken, köpek ise telef oldu.
    • 05.06.2022 - 17:26
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    Adıyaman'da otomobil, aniden önüne köpek çıkınca takla attı

    Adıyaman'dan Şanlıurfa'ya ilerleyen Serap Ata kontrolündeki 34 UT 9042 plakalı otomobil, akşam saatlerinde önüne aniden çıkan köpeğe çarptı.

    Köpeğe çarparak kontrolden çıkan otomobil, daha sonra ise takla attı.

    Sürücü yaralandı, köpek telef oldu

    Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serap Ata yaralanırken otomobilin çarptığı köpek ise telef oldu.

    Adıyaman da otomobil, aniden önüne köpek çıkınca takla attı #1

    Sürücüye müdahale

    Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Ters dönen otomobil, yoldan çekildi

    Kaza sonrası olay yerine gelen bölge trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından takla atan otomobil yoldan kaldırıldı.


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