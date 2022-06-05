Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da otomobil, aniden önüne köpek çıkınca takla attı

Adıyaman'da otomobil, aniden önüne köpek çıkınca takla attı

Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan kadın şoför kontrolündeki otomobil, önüne aniden çıkan köpeğe çarptı. Sürücü yaralanırken, köpek ise telef oldu.