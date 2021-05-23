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    Adıyaman'da otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar

    Adıyaman’da, polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yaptığı uygulamadan kaçmak isteyen şahıslar, araçları arıza yapınca yakalandı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 20:59
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    Adıyaman'da otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar

    Adıyaman'da 02 ABM 485 plakalı Wolksvagen marka otomobille Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında ilerleyen K.E., isimli genç, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uygulama yapan polis ekiplerini görünce panikleyerek uygulama yakınında bulunan bir ara sokaktan kaçmak istedi.

    K.E’nin kullandığı otomobilin arka dingilinin kırılmasıyla araç olduğu yerde durdu. Otomobilde bulunan kişiler ile otomobil sürücüsü K.E., aracı bırakarak kaçmak istedi.

    KOVALAMACANIN SONUNDA YAKALANDILAR

    Polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan K.E., Y.Ö., Y.P., ve Ş.P., ekip aracına alındı.

    Arıza yapan otomobilde ise yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    Polis ekipleri, uygulamadan kaçan şahıslar hakkında idari para cezası uygularken tabancaya ise el koydu. Arıza yapan araç ise yapılan incelemelerin ardından çekiciyle otoparka çekildi.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar #1

    Adıyaman da otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar #2

    Adıyaman da otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar #3

    Adıyaman da otomobil arıza yapınca polislerden kaçamadılar #4

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