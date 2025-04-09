Adıyaman'da otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü

İHA
Adıyaman'da Çelikhan karayolu Bulam-2 Köprüsü yakınlarında Ayhan Özer idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 23 yaşındaki Ayhan Özer'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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