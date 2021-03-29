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Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosikletin çarpışması ile motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Kazayı yaralı olarak atlatan şahıslar hastaneye kaldırıldı.