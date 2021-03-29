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    Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Otomobil ile motosikletin çarpışması ile motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Kazayı yaralı olarak atlatan şahıslar hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 18:00
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    Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Adıyaman’da bir otomobil ile motosiklet, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Özelevler mevkisinde çarpıştı.

    Kazada motosiklet üzerinde bulunan Fatih Ç., ile Onurcan G. isimli iki şahıs yaralandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı #1

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