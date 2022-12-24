Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi

Besni'de meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Taşlıyazı köyüne gitmekte olan İbrahim Dal sevk ve idaresindeki 06 NS 085 plakalı otomobil, stabilize yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine ambulans ve Besni Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı kırım kurtarma ekibi olay yerine giderek yaralılara müdahale etti.

4 kişi yaralandı

Otomobilde bulunan yaralılar Mustafa Dal, Saadet Dal, Aysel Dal ve İbrahim Dal ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre; kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.