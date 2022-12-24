Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.972
-0.06%
BTXN Coin
6.74
-1.31%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi

    Besni'de meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
    • 24.12.2022 - 19:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi

    Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Taşlıyazı köyüne gitmekte olan İbrahim Dal sevk ve idaresindeki 06 NS 085 plakalı otomobil, stabilize yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine ambulans ve Besni Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı kırım kurtarma ekibi olay yerine giderek yaralılara müdahale etti.

    4 kişi yaralandı

    Otomobilde bulunan yaralılar Mustafa Dal, Saadet Dal, Aysel Dal ve İbrahim Dal ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    İHA'nın haberine göre; kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi #1

    Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi #2

    Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi #3


    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Tayland'da bir kadının aracından 68 kaçak hayvan cesedi çıktı
    Dünya

    Tayland'da bir kadının aracından 68 kaçak hayvan cesedi çıktı

    Hadise'nin bacakları dikkat çekti
    Magazin

    Hadise'nin bacakları dikkat çekti

    Görüş Bildir