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    Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

    Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
    • 21.04.2022 - 19:24
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    Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Abdullah Toprak (72) yönetimindeki 02 ABN 869 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Arsemia tarihi ören yeri yakınlarında şarampole yuvarlandı.

    Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdullah Toprak ile araçta bulunan Mehmet Aydın ve Abdulkadir Aydın yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'ya göre yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı #1

    Adıyaman da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı #2


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