Adıyaman’da otomobil yayaların arasına daldı

Kavşağa hızla giren otomobil kontrolden çıkınca, kaldırımda yürüyen yayaların arasında daldı. 4 kişinin yaralandığı kaza anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman’da Karaali Köprüsü istikametinden Altınşehir Mahallesi istikametine giden Doğan Mert Kurşun idaresindeki otomobil, hızla SANKO kavşağına girince kontrolden çıktı.

Otomobil, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

Çarpmanın şiddeti ile yayalar havaya fırladı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Otomobil kaldırım kenarındaki iş yerinin vitrinini parçaladıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaza anları, bir iş yerinin güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazada Abdurrahman Dinçer (34), Pınar Gürsoy Dinçer (32) ve 1 yaşındaki Mehmet Ali Dinçer ve otomobil sürücüsü Doğan Mert Kurşun yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.