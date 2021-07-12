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    Adıyaman’da otomobilde metamfetamin ele geçirildi

    Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 17:41
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    Adıyaman’da otomobilde metamfetamin ele geçirildi

    Adıyaman’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu.

    Araç içinde aramalar yapıldı. Ekipler, 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen V.A.İ isimli şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da otomobilde metamfetamin ele geçirildi #1

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