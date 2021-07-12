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- Adıyaman’da otomobilde metamfetamin ele geçirildi
Adıyaman’da otomobilde metamfetamin ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 12.07.2021 - 17:23
- Güncelleme : 12.07.2021 - 17:41
Adıyaman’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araç içinde aramalar yapıldı. Ekipler, 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen V.A.İ isimli şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.