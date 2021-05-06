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    Adıyaman'da otomobilden havaya rastgele ateş açıldı

    Seyir halindeki otomobilden havaya silahla rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi güvenlik kameralarına yansırken, polis de olayla ilgili çalışma başlattı.
    • DHA
    • 06.05.2021 - 13:29
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    Adıyaman'da otomobilden havaya rastgele ateş açıldı

    Gece saatlerinde, Adıyaman'daki Malazgirt Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi dehşet saçtı.

    Şahıs, seyir halindeki otomobilden havaya silahla rastgele ateş açtı.

    Silah sesini duyanlar, polise bildirirken, otomobil sürücüsü ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevreden boş kovanları topladı.

    OTOMOBİLİN PLAKASI BELİRLENDİ

    Havaya rastgele ateş açılma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerden otomobilin plakası belirlendi. Polis, otomobildeki kişi veya kişilerin de tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Adıyaman da otomobilden havaya rastgele ateş açıldı #1

    Adıyaman da otomobilden havaya rastgele ateş açıldı #2

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