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    Adıyaman’da otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce sürüklendi

    Aniden yola fırlayan çocuk otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kaza anı saniye saniye güvelik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 08.01.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 14:28
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    Adıyaman’da otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce sürüklendi

    Adıyaman’da, Ramazan O. idaresindeki 27 AAC 573 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde aniden yola fırlayan 5 yaşlarındaki Beraat Y.’ye çarptı.

    Otomobilin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi.

    Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayda küçük çocuk yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce sürüklendi VİDEO

    Adıyaman’da otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce sürüklendi #1

    Adıyaman’da otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce sürüklendi #2

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