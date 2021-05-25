Adıyaman'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda M.Ş. ve Ş.A., gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.









