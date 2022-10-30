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    Adıyaman'da pazarcılar arasında kavga çıktı

    Henüz belli olmayan bir sebepten dolayı iki pazarcı grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.
    • 30.10.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 18:04
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    Adıyaman'da pazarcılar arasında kavga çıktı

    Adıyaman'nın Turgut Reis Mahallesi'ndeki Zey Caddesi üzerinde kurulu olan bir semt pazarında, iki pazarcı grup arasında tartışma çıktı.

    Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan sözlü tartışma, kısa süre içerisinde yerini yumruklar da dahil olduğu kavgaya bıraktı.

    5 kişi gözaltına alındı

    Yaşanan kavganın giderek büyümesi üzerine duruma, polis ekipleri müdahale etti ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Ekiplerin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre; toplamda 5 şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken konuyla ilgili soruşturma devam edildiği bilgisi alındı.

    Adıyaman da pazarcılar arasında kavga çıktı #1

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