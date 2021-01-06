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    Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri bulundu

    Jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramalarında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 14:21
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    Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri bulundu

    Jandarma, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor.

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-1 operasyonu kapsamında arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

    YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU

    Yapılan operasyonda; merkeze bağlı Pınaryayla Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 4 kilogram çay, 10 kilogram makarna, 7 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 5 kilogram toz şeker, 35 kilogram un,1 kilogram pul biber, 4 toz meyve suyu, 2 çift ayakkabı, 2 üst iç çamaşırı, 1 adet 5x10 metre uzunluğunda sera naylonu, 2 adet 50 kilogram plastik kova ele geçirildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Jandarma tarafından el konulan malzemeler imha edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Adıyaman da PKK ya ait yaşam malzemeleri bulundu #1

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