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- Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri bulundu
Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri bulundu
Jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramalarında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
- DHA
- 06.01.2021 - 14:18
- Güncelleme : 06.01.2021 - 14:21
Jandarma, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-1 operasyonu kapsamında arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU
Yapılan operasyonda; merkeze bağlı Pınaryayla Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 4 kilogram çay, 10 kilogram makarna, 7 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 5 kilogram toz şeker, 35 kilogram un,1 kilogram pul biber, 4 toz meyve suyu, 2 çift ayakkabı, 2 üst iç çamaşırı, 1 adet 5x10 metre uzunluğunda sera naylonu, 2 adet 50 kilogram plastik kova ele geçirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Jandarma tarafından el konulan malzemeler imha edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.