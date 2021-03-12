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- Adıyaman'da rüzgar ağaçları söküp çatıları uçurdu
Adıyaman'da rüzgar ağaçları söküp çatıları uçurdu
Dün gece itibariyle başlayan şiddetli rüzgar kent merkezinde ağaçları kökünden söküp çatıları uçurdu.
- İHA
- 12.03.2021 - 13:21
- Güncelleme : 12.03.2021 - 13:33
Adıyaman’da etkisini gösteren şiddetli rüzgarla birlikte yol kenarında bulunan reklam tabelaları yerinden sökülerek devrildi.
Çok sayıda aydınlatma direğinin devrildiği Adıyaman’da 32 kilometre hızla esen rüzgara dayanamayan bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrildi.
OKULUN ÇATISI UÇTU
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümünü kutlamak için Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen program, okulun çatısının uçması sonucu iptal edildi.
Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağaçları motorlu testere ile parçaladı.
Adıyaman'da rüzgar ağaçları söküp çatıları uçurdu VİDEO