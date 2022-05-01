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    Adıyaman'da sağanak: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

    Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından ev ve iş yerleri sular altında kalırken, bazı araçlar zarar gördü.
    • 01.05.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 18:12
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    Adıyaman'da sağanak: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

    Adıyaman’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini sular altında kaldı.

    AA’nın haberine göre; Kapcami Mahallesi’nde, yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulu'nun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.

    Sığındıkları okulda mahsur kaldılar

    Okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını bildirmesi üzerine, itfaiye ekipleri vatandaşların kurtarılması için çalışma başlattı.

    Adıyaman'da sağanak: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı VİDEO

    Adıyaman da sağanak: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı #1

    Adıyaman da sağanak: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı #2

    Adıyaman da sağanak: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı #3

    Adıyaman da sağanak: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı #4

    Adıyaman da sağanak: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı #5


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