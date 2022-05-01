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Adıyaman'da sağanak: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Adıyaman'da sağanak: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından ev ve iş yerleri sular altında kalırken, bazı araçlar zarar gördü.