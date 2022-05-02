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    Adıyaman'da sağanakla suya gömülen 40 araç kurtarıldı

    Gece boyunca su tahliyesi çalışmasının yapıldığını belirten Vali Çuhadar, bir okul bahçesinde suya gömülen 40 aracın da kurtarıldığını söyledi.
    • 02.05.2022 - 14:27
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    Adıyaman'da sağanakla suya gömülen 40 araç kurtarıldı

    Adıyaman'da dün bütün gün süren sağanak, birçok noktada sel ve su baskınlarına yol açtı.

    Gölete dönen yollarda çok sayıda araç sulara gömüldü, ev ve iş yerlerini de su bastı.

    40 araç kurtarıldı, 1891 ev ve iş yeri temizlendi

    Bir okulun bahçesinde de su gömülen 40 araç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

    Belediye ekipleri ayrıca sabaha kadar su tahliyesi yaptı. Ekipler, su dolan 1891 ev ve iş yerini temizledi.

    "Can kaybımız ve yaralımız yok"

    DHA'nın aktardığına göre şiddetli yağışın ardından hayatın normale döndüğünü açıklayan Vali Mahmut Çuhadar, "Aşırı yağışlar nedeniyle ilimiz merkezdeki bir okulun bahçesinde park halindeki 40 araç, su altında kaldı. Belediye ve AFAD ekiplerimizin çalışmalarıyla okulun bahçesindeki su boşaltılarak, araçlar çıkarılmıştır. Yoğun yağış sonrası can kaybı ve yaralı vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Yine şiddetli sağanak ve dolu yağışı, bazı köylerimizdeki yollarda hasara neden oldu. Kent merkezi ve ilçelerimizde yağış nedeniyle oluşan hasar, ekiplerimizin çalışmasıyla giderilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

    Adıyaman da sağanakla suya gömülen 40 araç kurtarıldı #1

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    Adıyaman da sağanakla suya gömülen 40 araç kurtarıldı #3

    Adıyaman da sağanakla suya gömülen 40 araç kurtarıldı #4

    Adıyaman da sağanakla suya gömülen 40 araç kurtarıldı #5

    Adıyaman da sağanakla suya gömülen 40 araç kurtarıldı #6


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