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    Adıyaman'da sayaç okuma görevlisine sokak köpekleri saldırdı

    Gölbaşı ilçesinde elektrik dağıtım şirketi çalışanı Emre Ertaş, sayaç okumaya gittiği mahallede köpeklerin saldırısında kolundan yaralandı. Ertaş'ın koluna 10 dikiş atıldı.
    • DHA
    • 19.04.2022 - 15:50
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    Adıyaman'da sayaç okuma görevlisine sokak köpekleri saldırdı

    Türkiye genelinde başıboş sokak köpeği terörü devam ediyor.

    İnsan hayatını tehdit eden ve yaşam konforunu engelleyen sokak köpekleri bu kez Adıyaman'da teklike saçtı.

    Sayaç okumaya giderken saldırıya uğradı

    Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'ne sabah saatlerinde sayaç okuması yapmaya giden elektrik dağıtım şirketi çalışanı Emre Ertaş, köpeklerin saldırısına uğradı.

    Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan ve Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Ertaş’ın sağ koluna 10 dikiş atıldı.

    "Girdiğim sokakta 10 köpek vardı"

    Vatandaşların yardımıyla kurtulduğunu belirten Emre Ertaş, "Sayaç okumak için girdiğim sokakta 10 köpek vardı. Köpekler bana yönelince kaçmaya çalıştım. Ancak köpekler kolumu ısırdı. Yardımıma çevredekiler geldi ve öyle kurtuldum" dedi.

    Adıyaman da sayaç okuma görevlisine sokak köpekleri saldırdı #1

    Adıyaman da sayaç okuma görevlisine sokak köpekleri saldırdı #2
    Adıyaman da sayaç okuma görevlisine sokak köpekleri saldırdı #3

    Adıyaman da sayaç okuma görevlisine sokak köpekleri saldırdı #4


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