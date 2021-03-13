Adıyaman’da şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu

Şiddetli esen rüzgar nedeni ile evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi. Evlerin çatılarında bulunan tütünler ve güneş enerjisi sistemleri zarar gördü.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi şiddetli rüzgara teslim oldu.

Etkili olan şiddetli rüzgar, Çelikhan Devlet Hastanesi ve evlerin çatıları uçurdu.

ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

Ayrıca, rüzgarın şiddetine dayanamayan elektrik direkleri devrildi.

İlçede elektrik kesintisi yaşandı.

GÜNEŞ ENERJİSİ ZARAR GÖRDÜ

Çelikhan’a ilçesine bağlı Gölbağı köyü ve Pınarbaşı Beldesi’nde bulunan evlerin çatıları da rüzgarın etkisi ile uçtu.

Gölbağı köyünde ikamet eden Abdullah Akbulut’a ait evin çatısı üzerindeki güneş enerjisi sistemleri kullanılamaz hale gelirken, evin duvarlarında da hasar oluştuğu belirlendi.

TÜTÜNLER UÇTU

Pınarbaşı Beldesi’nde ise çatıda bulunan tütünler zarar gördü.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Çelikhan Kaymakamlığı vatandaşları soba zehirlenmeleri konusunda uyardı.