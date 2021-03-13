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    Adıyaman’da şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu

    Şiddetli esen rüzgar nedeni ile evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi. Evlerin çatılarında bulunan tütünler ve güneş enerjisi sistemleri zarar gördü.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 10:11
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    Adıyaman’da şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu

    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi şiddetli rüzgara teslim oldu.

    Etkili olan şiddetli rüzgar, Çelikhan Devlet Hastanesi ve evlerin çatıları uçurdu.

    ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

    Ayrıca, rüzgarın şiddetine dayanamayan elektrik direkleri devrildi.

    İlçede elektrik kesintisi yaşandı.

    Adıyaman’da şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu #1

    GÜNEŞ ENERJİSİ ZARAR GÖRDÜ

    Çelikhan’a ilçesine bağlı Gölbağı köyü ve Pınarbaşı Beldesi’nde bulunan evlerin çatıları da rüzgarın etkisi ile uçtu.

    Gölbağı köyünde ikamet eden Abdullah Akbulut’a ait evin çatısı üzerindeki güneş enerjisi sistemleri kullanılamaz hale gelirken, evin duvarlarında da hasar oluştuğu belirlendi.

    TÜTÜNLER UÇTU

    Pınarbaşı Beldesi’nde ise çatıda bulunan tütünler zarar gördü.

    SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI YAPILDI

    Çelikhan Kaymakamlığı vatandaşları soba zehirlenmeleri konusunda uyardı.

    Adıyaman’da şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu #2

    Adıyaman’da şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu #3

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