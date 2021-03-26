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    Adıyaman'da silahlı kavga: 3 yaralı

    İki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, 4 kişi de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 10:54
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    Adıyaman'da silahlı kavga: 3 yaralı

    Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde, para meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    3 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

    Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Mahsum Yetkin (20), Fatma Yetkin (55) ve Hüseyin Uslu'ya (44) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga son bulurken, yaralanan 3 kişi Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Uslu, Adıyaman'a sevk edildi.

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Adıyaman da silahlı kavga: 3 yaralı #1

    Adıyaman da silahlı kavga: 3 yaralı #2

    Adıyaman da silahlı kavga: 3 yaralı #3

    Adıyaman da silahlı kavga: 3 yaralı #4

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