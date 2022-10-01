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    Adıyaman'da silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın

    Bir bankanın güvenlik görevlisine yapılan silahlı saldırı sonrası polis ekipleri kent merkezinde silahlı saldırganlara yönelik birçok farklı adrese özel harekat destekli operasyon düzenledi.
    • 01.10.2022 - 06:59
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    Adıyaman'da silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın

    Dün sabah saatlerinde Kap Camii Mahallesi’nde bulunan bir bankanın güvenlik görevlisi olan A.D., husumetli olduğu şahısların silahlı saldırısına uğramış ve vücuduna isabet aldığı 6 mermi sonucu yaralanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

    Polis, 3 zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı

    İHA'nın aktardığına göre; yaşanılan olay sonrası kayıplara karışan saldırganların peşine düşen polis ekipleri, saldırganları tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde kent merkezinde bulunan birçok farklı adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

    Adıyaman da silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın #1

    3 kişi de yakalandı

    Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde kıskıvrak yakalanan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın #2

    Adıyaman da silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın #3

    Adıyaman da silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın #4

    Adıyaman da silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın #5

    Adıyaman da silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın #6

    Adıyaman da silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın #7


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