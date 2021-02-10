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    Adıyaman’da şimşekler geceyi aydınlattı

    Adıyaman’da art arda çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozdu.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 21:18
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 21:21
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    Adıyaman’da şimşekler geceyi aydınlattı

    Adıyaman, akşam saatlerinde başlayan gök gürültüsü ile beraber birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı.

    İlk olarak Adıyaman’ın kuzey, daha sonra kuzeydoğu ve güneyinde etkili olan şimşekler yaklaşık 1 saat boyunca sürdü.

    ŞİMŞEKLER BİRBİRİ ARDINA ÇAKTI

    Meteorolojinin, gök gürültülü yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’da adete gece gündüz oldu. Birbiri ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

    Şimşeklerin yanı sıra gök gürültüsü etkili oldu. Gök gürültüsü ve şimşeğin ardından bir süre yağan yağmur etkisini kaybetti.

    Adıyaman’da şimşekler geceyi aydınlattı VİDEO

    Adıyaman’da şimşekler geceyi aydınlattı #1

    Adıyaman’da şimşekler geceyi aydınlattı #2

    Adıyaman’da şimşekler geceyi aydınlattı #3

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