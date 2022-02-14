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    Adıyaman'da sokak ortasında darbedildi

    Kimliği belirsiz kişi tarafından sokakta sopayla dövülen adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüpheliyi arama çalışmaları başlattı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 16:46
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    Adıyaman'da sokak ortasında darbedildi

    Adıyaman'ın Yenipınar Mahallesi Yenipınar Camii yakınlarında Z.S., isimli kişi, henüz kimliği belirsiz bir şahsın sopalı saldırısına uğradı.

    Vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralanan kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

    SOPALI SALDIRIYA UĞRADI

    Yaralı Z.S., kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Polis ekipleri, olayı gerçekleştirip daha sonra kaçan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da sokak ortasında darbedildi #1

    Adıyaman da sokak ortasında darbedildi #2


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