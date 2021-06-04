Euro
10.5188
-0.48%
Dolar
8.6808
-0.25%
Altın
522.47
-0.18%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
313.022
-6.76%
EXEN Coin
33.40
0.11%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Adıyaman'da su kanalına düşen inek kurtarıldı

    Su kanalına düşen ineği, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye kurtardı.
    • İHA
    • 04.06.2021 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da su kanalına düşen inek kurtarıldı

    Adıyaman'ın Katha ilçesi Girne Mahallesi’nde, Mustafa Karlı’ya ait olduğu belirlenen bir inek, kaçarak  su kanalına düştü.

    İTFAİYE İNEĞİ KURTARDI

    Su kanalında mahsur kalan ineği gören vatandaşlar, durumu Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boynuna ve vücuduna sardığı iplerle ineği kanaldan çekerek kurtardı.

    İneğin sahibi Mustafa Karlı itfaiye ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

    Adıyaman da su kanalına düşen inek kurtarıldı #1

    Adıyaman da su kanalına düşen inek kurtarıldı #2

    Adıyaman da su kanalına düşen inek kurtarıldı #3

    Adıyaman da su kanalına düşen inek kurtarıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir