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- Adıyaman'da su kanalına düşen inek kurtarıldı
Adıyaman'da su kanalına düşen inek kurtarıldı
Su kanalına düşen ineği, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye kurtardı.
- İHA
- 04.06.2021 - 14:49
Adıyaman'ın Katha ilçesi Girne Mahallesi’nde, Mustafa Karlı’ya ait olduğu belirlenen bir inek, kaçarak su kanalına düştü.
İTFAİYE İNEĞİ KURTARDI
Su kanalında mahsur kalan ineği gören vatandaşlar, durumu Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boynuna ve vücuduna sardığı iplerle ineği kanaldan çekerek kurtardı.
İneğin sahibi Mustafa Karlı itfaiye ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.