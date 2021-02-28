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- Adıyaman’da Suriyeli inşaat işçileri arasında kavga: 7 yaralı
Adıyaman’da Suriyeli inşaat işçileri arasında kavga: 7 yaralı
Kahta ilçesinde Suriye uyruklu inşaat işçileri arasında çıkan kavgada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılırken, kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 28.02.2021 - 17:23
Adıyaman’ın Kahta ilçesi Yeni Mahalle’de yapımı süren bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu 7 kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
7 SURİYELİ YARALANDI
İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Mutez Hindevi (29), Ömer Ali (26), Akif Ali (21), Mahir Sağir (28), Muhammet Ali (27), Hıdır El Hımeydi (29) ve Lezgin Ali (15) ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Acil serviste tedavi altına alınan ve bıçakla yaralandığı öğrenilen Mahir Sağir, ilk müdahalesinin ardından Adıyaman'a sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.