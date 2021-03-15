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    Adıyaman'da taksici ile müşteri kavgası

    Adıyaman’da, taksiye binerek para vermediği iddia edilen müşteri ile taksiciler arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 17:47
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    Adıyaman'da taksici ile müşteri kavgası

    Adıyaman'ın merkez Turgut Reis Mahallesi eski Adıyaman Valiliği yakınlarında, taksiye binip parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P. ile taksiciler arasında tartışma çıktı.

    Müşteri ile taksiciler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    BIÇAKLA SALDIRDI

    Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bindiği taksinin parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P., taksicilerden Şaban E. ve Siraç E ’yi bıçakla yaraladı.

    Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi.

    Adıyaman da taksici ile müşteri kavgası #1

    3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Bıçak ile yaralanan iki taksici ile darp neticesi yaralanan Rıdvan P., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Adıyaman da taksici ile müşteri kavgası #2

    Adıyaman da taksici ile müşteri kavgası #3

    Adıyaman da taksici ile müşteri kavgası #4

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