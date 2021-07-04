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    Adıyaman'da tartıştığı amcasını bıçakladı

    Amcasının oğlu tarafından bıçaklanan Hasan Cankara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 17:13
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    Adıyaman'da tartıştığı amcasını bıçakladı

    Adıyaman'ın Çakırhüyük beldesinde yaşayan Hasan Cankara, yolda yürüdüğü sırada, karşısına çıkan amcasının oğlu Orhan Cankara ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın nedeni belirlenemezken, kısa süre sonra büyüyerek kavgaya döndü.

    AMCASINI BIÇAKLADI

    Orhan Cankara, yanındaki bıçakla Hasan Cankara’yı göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

    Kanlar içinde yere yığılan Hasan Cankara'yı görenler, durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi.

    Adıyaman da tartıştığı amcasını bıçakladı #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Cankara, kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

    Olayı duyan Cankara’nın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Orhan Cankara ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Adıyaman da tartıştığı amcasını bıçakladı #2

    Adıyaman da tartıştığı amcasını bıçakladı #3

    Adıyaman da tartıştığı amcasını bıçakladı #4

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