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- Adıyaman'da tartıştığı amcasını bıçakladı
Adıyaman'da tartıştığı amcasını bıçakladı
Amcasının oğlu tarafından bıçaklanan Hasan Cankara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.
- DHA
- 04.07.2021 - 17:13
Adıyaman'ın Çakırhüyük beldesinde yaşayan Hasan Cankara, yolda yürüdüğü sırada, karşısına çıkan amcasının oğlu Orhan Cankara ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın nedeni belirlenemezken, kısa süre sonra büyüyerek kavgaya döndü.
AMCASINI BIÇAKLADI
Orhan Cankara, yanındaki bıçakla Hasan Cankara’yı göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Kanlar içinde yere yığılan Hasan Cankara'yı görenler, durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Cankara, kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Olayı duyan Cankara’nın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Orhan Cankara ise jandarma tarafından gözaltına alındı.