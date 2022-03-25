Petrol
118.3
-0.61%
Euro
16.36
0.21%
Dolar
14.85
0.18%
Altın
935.05
0.25%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
663.528
2.31%
BTXN Coin
41.19
-1.76%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Adıyaman'da tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Yusuf Çetindağ tartıştığı babası Gazi Çetindağ'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 18:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

    Öğleden sonra Adıyaman'ın Gölbaşı ilçeye bağlı Çataltepe Köyünde meydana gelen olayda, Yusuf Çetindağ ile babası Gazi Çetindağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Çetindağ, yanındaki tüfekle babası Gazi Çetindağ'a ateş açarak kaçtı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sesi duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Gazi Çetindağ'ı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Gazi Çetindağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gazi Çetindağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Yusuf Çetindağ, olay yeri yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

    Jandarma tarafından gözaltına alınan Yusuf Çetindağ, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Adıyaman da tartıştığı babasını tüfekle öldürdü #1

    Adıyaman da tartıştığı babasını tüfekle öldürdü #2

    Adıyaman da tartıştığı babasını tüfekle öldürdü #3

    Adıyaman da tartıştığı babasını tüfekle öldürdü #4

    Adıyaman da tartıştığı babasını tüfekle öldürdü #5


    İlginizi Çekebilir

    10 soruda Parkinson hastalığı hakkında her şey
    Sağlık

    10 soruda Parkinson hastalığı hakkında her şey

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Volkswagen, İspanya'ya 7.7 milyar dolarlık tesis kuracak
    Otomobil

    Volkswagen, İspanya'ya 7.7 milyar dolarlık tesis kuracak

    Görüş Bildir