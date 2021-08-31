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    Adıyaman'da taş ve sopalarla hayvan otlatma kavgası yaptılar

    biçili bir arazide koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.08.2021 - 13:43
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    Adıyaman'da taş ve sopalarla hayvan otlatma kavgası yaptılar

    Gece saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Levzin mezrasında hayvan otlatan Hüseyin Öndoğan’ın koyunları, biçilen mısır tarlasına girdi.

    Bu nedenle, tarlada bekçilik yapan Mehmet Can ile Öndoğan arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

    Tarafların yakınlarının da katıldığı taşlı- sopalı kavgada Mehmet Can, Şerif Can, Hüseyin Öndoğan ve İbrahim Öndoğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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    2 KİŞİ, JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

    Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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