- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman'da taş ve sopalarla hayvan otlatma kavgası yaptılar
Adıyaman'da taş ve sopalarla hayvan otlatma kavgası yaptılar
biçili bir arazide koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 31.08.2021 - 13:43
Gece saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Levzin mezrasında hayvan otlatan Hüseyin Öndoğan’ın koyunları, biçilen mısır tarlasına girdi.
Bu nedenle, tarlada bekçilik yapan Mehmet Can ile Öndoğan arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI
Tarafların yakınlarının da katıldığı taşlı- sopalı kavgada Mehmet Can, Şerif Can, Hüseyin Öndoğan ve İbrahim Öndoğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ, JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.