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    Adıyaman'da taş ve sopayla kavga ettiler

    İki grup arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.01.2021 - 16:23
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    Adıyaman'da taş ve sopayla kavga ettiler

    Adıyaman'da bulunan Altınşehir Mahallesi’nde husumetli olduğu bildirilen Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı.

    1 YARALI, 2 GÖZALTI

    Kavgada yaralanan Diya Hıyara (18) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da taş ve sopayla kavga ettiler #1

    Adıyaman da taş ve sopayla kavga ettiler #2

    Adıyaman da taş ve sopayla kavga ettiler #3

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