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- Adıyaman'da taş ve sopayla kavga ettiler
Adıyaman'da taş ve sopayla kavga ettiler
İki grup arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.
- DHA
- 02.01.2021 - 16:23
Adıyaman'da bulunan Altınşehir Mahallesi’nde husumetli olduğu bildirilen Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı.
1 YARALI, 2 GÖZALTI
Kavgada yaralanan Diya Hıyara (18) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.