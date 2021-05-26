Adıyaman'da temizlik için kuyuya giren baba ve 2 oğlu öldü

Adıyaman'da temizlik için kuyuya giren baba ve 2 oğlu öldü

Temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen baba ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer oğlu ile kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanan bir itfaiye eri tedavi altına alındı.

Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde ikamet eden baba Nusret (71) ile oğulları Metin ve Emrah Özer (29), temizlemek için girdikleri su kuyusundan bir süre geçmesine rağmen çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler, zehirlendiği belirlenen baba ve iki oğlunu kuyudan çıkarttı.

BABA VE 2 OĞLU KURTARILAMADI

Bu arada, kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de rahatsızlandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Nusret ile oğlu Emrah ile özel bir hastaneye götürülen Metin Özer de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rahatsızlanan itfaiye erinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİRBİRİ ARDINA KUYUYA GİRDİLER

Kuştepe Köyü Muhtarı Osman Tuzcu, gazetecilere, aile bireylerinin birbiri ardına kuyuya girdiğini ancak tekrar çıkamadıklarını belirterek, olayı duyar duymaz yetkililerden yardım talep ettiklerini söyledi.