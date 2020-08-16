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    Adıyaman'da terasta yapılan yemek ateşi, çatıyı yaktı

    Gölbaşı ilçesinde 3 katlı bir evin terasında yapılan yemeğin ateşi çatı yangınına neden oldu.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 05:35
    • Güncelleme : 16.08.2020 - 05:35
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    Adıyaman'da terasta yapılan yemek ateşi, çatıyı yaktı

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle 601 Sokak üzerinde Gaffar İnan’a ait 3 katlı evin terasında meydana gelen olayda, Terasta ordun ateşiyle ocakta yemek yaparken sıçrayan kıvılcım biranda alev topuna döndü.

    Yangına müdahale eden bina sakinleri, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

    Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın yerine geldi, ancak yeterli olmayınca Besni ve Harmanlı Beldesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme arazözü yangına müdahale etti.

    Adıyaman'da terasta yapılan yemek ateşi, çatıyı yaktı VİDEO


    Adıyaman da terasta yapılan yemek ateşi, çatıyı yaktı #1

    GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

    Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın güçlükle söndürüldü. Yangında çatı kısmen çökerken, kullanılmaz hale geldi.

    Gölbaşı Belediyesi Başkanı İskender Yıldırım da yangın yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmasını organize etti.

    Görgü tanıkları yangının yemek ateşinden çıktığını ve bir anda büyüdüğünü dile getirdi.

    Adıyaman da terasta yapılan yemek ateşi, çatıyı yaktı #2

    Adıyaman da terasta yapılan yemek ateşi, çatıyı yaktı #3

    Adıyaman da terasta yapılan yemek ateşi, çatıyı yaktı #4

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