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    Adıyaman'da tırdan düşen 1 tonluk boru, can aldı

    Tırdan indirilmek istenen 1 tonluk boru düşünce 18 yaşındaki işçi Görkem Servan Güneş, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 09:48
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    Adıyaman'da tırdan düşen 1 tonluk boru, can aldı

    Gece saatlerinde Adıyaman'ın merkeze bağlı Bozhöyük köyü yakınlarında bir firmada işçi olarak çalışan 18 yaşındaki Görkem Servan Güneş, tırdan indirilmek istenen borulara yardım etti.

    Bu sırada Güneş, 1 ton ağırlığındaki borulardan birinin üzerine devrilmesi sonucu altında kaldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Arkadaşları tarafından ağır yaralı kurtarılan Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Acil serviste tedaviye alınan Güneş, doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Görkem Servan Güneş'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman da tırdan düşen 1 tonluk boru, can aldı #1

    Adıyaman da tırdan düşen 1 tonluk boru, can aldı #2

    Adıyaman da tırdan düşen 1 tonluk boru, can aldı #3

    Adıyaman da tırdan düşen 1 tonluk boru, can aldı #4

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