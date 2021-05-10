Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen kazada yaralanan 2 kişinin, belediye işçisi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken, açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kasım Çalışkan idaresindeki 02 ABF 431 plakalı motosiklet ile Cevdet Gülüşür idaresindeki 06 DA 5948 plakalı otomobil, Gölbaşı Caddesi Orman İl Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Kasım Çalışkan ile motosiklette bulunan Aziz Dolaş yaralandı.





İŞE GİDERKEN KAZA GEÇİRDİLER

Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasım Çalışkan ve Aziz Dolaş’ın Adıyaman Belediyesi personeli oldukları ve işe gittikleri öğrenildi.



