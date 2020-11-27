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    Adıyaman'da trafo gerginliği

    Tapulu arazi üzerine trafo kurulmaya çalışıldığını belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
    • İHA
    • 27.11.2020 - 13:11
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 13:12
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    Adıyaman'da trafo gerginliği

    Adıyaman’da bir arazi üzerinde kurulmak istenen elektrik trafosu nedeniyle tartışma çıktı.

    Türkiye Petrolleri Mahallesi yolu üzerinde bulunan Hamdi Güler’e, ait tapulu arazi üzerine Adıyaman Belediyesi tarafından elektrik trafosu kurulmak istendi.

    ARAZİ SAHİPLERİYLE GERGİNLİK

    Trafodan dolayı belediye çalışanlarıyla vatandaşlar ve arazi sahipleri arasında gerginlik yaşandı.

    Durum üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tapulu olan arazinin üzerine trafo kurulmasına tepki gösteren vatandaşlar ile arazi sahipleri, çalışmaları durdurtarak Adıyaman Belediyesi yetkilileriyle görüşmek üzere olay yerinden ayrıldı.

    Adıyaman da trafo gerginliği #1

    Adıyaman da trafo gerginliği #2

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