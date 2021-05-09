Adıyaman’da traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı

Evinin çevresindeki yolu düzeltmek için traktör pulluğu ile çalışma yapan şahıs, yaklaşık 25 yıllık insan cesedi buldu.

Adıyaman merkeze bağlı Çamyurdu köyünde ikamet eden Kamber Etyemez, aracının rahat dönüş yapabilmesi için evlerinin yanındaki alanı traktör pulluğu ile düzeltmek için çalışmalara başladı.

Traktör pulluğuna takılan taş nedeni ile ara vermek zorunda kalan Etyemez, taşı bulunduğu yerden çıkarmak istedi.

Taşın etrafını kazma ve kürek yardımı ile açan şahıs, toprak altında elbise ve ayakkabılar ile karşılaştı.

Kazmaya biraz daha devam edince, bir ceset kalıntısı olduğunu gördü.

İNCELEMELER YAPILDI

Kafatası ve kemik parçalarını gören Etyemez, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ve çevresinde incelemeler yapıldı.

KAYBOLAN AMCASINA AİT OLABİLİR

Çamyurdu köyünde bugüne dek kaybolan tek bir kişinin olduğunu ifade eden ekipler, bu kişinin de cesedi bulan Kamber Etyemez’in 1934 doğumlu olan ve 1988 yılında aniden kaybolan amcası Mustafa Etyemez’e ait olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Olay yerinde incelemelerinin tamamlanmasının ardından, 25-30 yıllık ceset kalıntısının kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla ceset parçaları adli tıp kurumuna gönderildi.