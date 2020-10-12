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Adıyaman'da traktörünün altında kalan yaşlı adam öldü
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.
- DHA
- 12.10.2020 - 17:16
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağl Çamiçi köyü yakınlarında traktör kazası meydana geldi. 70 yaşındaki Hüseyin Dilbaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
MORGA KALDIRILDI
Jandarmanın incelemesinin ardından Dilbaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.